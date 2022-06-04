ИЗВЕСТИЯ iz

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Структура «отмены»

Структура «отмены»

Суд между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд в западном медиаполе всё это время затмевал любые другие события, включая симптомы глобального экономического кризиса, военные конфликты или совсем уж мелочи вроде Каннского кинофестиваля.

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