Структура «отмены»

Суд между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд в западном медиаполе всё это время затмевал любые другие события, включая симптомы глобального экономического кризиса, военные конфликты или совсем уж мелочи вроде Каннского кинофестиваля.
Суд между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд в западном медиаполе всё это время затмевал любые другие события, включая симптомы глобального экономического кризиса, военные конфликты или совсем уж мелочи вроде Каннского кинофестиваля.
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