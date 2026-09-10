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Daily Moscow

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Инклюзивный забег на трех дистанциях пройдет на ВДНХ 13 сентября

Инклюзивный забег на трех дистанциях пройдет на ВДНХ 13 сентября

13 сентября на ВДНХ состоится благотворительный инклюзивный «Всевозможный забег #БольшеЧемМожешь» для участников разного возраста, уровня подготовки и физических возможностей.

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