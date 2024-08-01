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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о форме отказа «Ак Барса» от Шипачева, Радулова и Войнова: «Это говорит об инфантилизме тренерского штаба. В профессиональном хоккее так не делается!»

– Как оцените кадровую революцию в «Ак Барсе»? – Там, как и в родном ЦСКА, пока многое на уровне слухов и в тумане.

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