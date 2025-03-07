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ИБ-эксперт Вураско: у мошенников появилась новая схема с кодом подтверждения

ИБ-эксперт Вураско: у мошенников появилась новая схема с кодом подтверждения

Мошенники начали применять новую тактику для обмана россиян и отвлечения их внимания от опасности. Они в ходе телефонного разговора сами присылают своей жертве СМС-сообщение с кодом подтверждения, который нужно продиктовать лже-оператору.

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