ИБ-эксперт Вураско: у мошенников появилась новая схема с кодом подтверждения

Мошенники начали применять новую тактику для обмана россиян и отвлечения их внимания от опасности. Они в ходе телефонного разговора сами присылают своей жертве СМС-сообщение с кодом подтверждения, который нужно продиктовать лже-оператору.
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