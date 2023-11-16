ЧП в Астрахани: по предварительной версии следствия, пятиэтажка могла обрушиться из-за ремонта в одной из квартир

Следователи и криминалисты приступят к обследованию дома утром. На площади Вокзальная по-прежнему немало людей: здесь полно спасателей, полицейских, официальных лиц, простых граждан (в том числе и из злополучного дома №1а).
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