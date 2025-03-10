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Флаг России и Сочи подняли над освобожденной Малой Локней в Курской области

Флаг России и Сочи подняли над освобожденной Малой Локней в Курской области

Операция по освобождению Курской области продолжается.Флаг Сочи вместе с триколором подняли над освобожденной Малой Локней в Курской области.

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