Марочко заявил об усилении ударов ВСУ на фоне переговоров

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне прямых переговоров России и Украины в Стамбуле нарастили интенсивность ударов по территории Луганской народной республики (ЛНР).
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