Многодетным могут предоставить льготу в 50% на оплату обучения детей в вузах

Многодетным семьям предлагают дать льготы в 50% на оплату обучения детей в вузах. Сейчас и на федеральном, и на региональном уровнях у родителей, воспитывающих троих и более детей, таких преференций нет, отмечают авторы инициативы.
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