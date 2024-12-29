В феврале пенсии увеличат до уровня фактической инфляции — Минтруда

Страховую часть пенсий для работающих и неработающих пенсионеров в феврале 2025 года увеличат в соответствии с уровнем фактической инфляции в 2024 году заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, 28 декабря сообщает ТАСС.