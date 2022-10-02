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Странности российского автопрома, когда Lada дороже китайских кроссоверов более высокого класса

Странности российского автопрома, когда Lada дороже китайских кроссоверов более высокого класса

«Китайские автомобили» сообщает, что ценовая ситуация на российском авторынке очень странная, автомобили Lada стоят столько же, сколько кроссоверы более высокого уровня, а иногда даже больше.

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