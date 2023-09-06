Белый дом: Ким Чен Ын везёт в Россию снаряды

РФ следовало бы общаться с восточными соседями на более высоком уровне и иметь взаимовыгодные взаимоотношения.

фарид сабиров

Пора бы уже америкашкам засунуть язык в одно место и заткнуться. Тем более когда их мнение ни кого не интересует.