Сергей Аксенов На фото: северокорейский лидер Ким Чен Ын (Фото: AP/TASS) Северокорейский лидер Ким Чен Ын в сентябре может приехать в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщают СМИ со ссылкой на американские источники.
Белый дом: Ким Чен Ын везёт в Россию снаряды
Комментарии
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W
Walery
РФ следовало бы общаться с восточными соседями на более высоком уровне и иметь взаимовыгодные взаимоотношения.
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2 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Ужас НАТО встает в полный рост.
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2 час.
фарид сабиров
Пора бы уже америкашкам засунуть язык в одно место и заткнуться. Тем более когда их мнение ни кого не интересует.
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1 час.
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