В приюте Медвежьегорска началось строительство новых вольеров для собак

В приюте КРОО «Право на жизнь» в Медвежьегорске стартовало строительство новых вольеров для собак. — Скоро наши собачули будут праздновать новоселье! Сколько они могут сидеть в полуразрушенном сарае… Непорядок! — прокомментировали сотрудники приюта.
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