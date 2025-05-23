В приюте Медвежьегорска началось строительство новых вольеров для собак

В приюте КРОО «Право на жизнь» в Медвежьегорске стартовало строительство новых вольеров для собак. — Скоро наши собачули будут праздновать новоселье! Сколько они могут сидеть в полуразрушенном сарае… Непорядок! — прокомментировали сотрудники приюта.