Продажи DOOM: The Dark Ages не впечатляют — аналитики посчитали примерные ц...

Продажи DOOM: The Dark Ages не впечатляют — аналитики посчитали примерные цифрыШутер Doom: The Dark Ages от idSoftware, вышедший 15 мая 2025 года, достиг отметки в 3 миллиона игроков за первую неделю, а согласно заявлению аналитиков из Ampere Analysis, более 2 миллионов из них, скорее всего, играли исключительно через Game Pass и игру не покупали.