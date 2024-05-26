Полицейские в Петрозаводске разыскали пассажира автобуса, укравшего телефон у водителя

Пассажир маршрутки украл телефон, оставленный водителем в кабине для подзарядки во время стоянки. Как сообщили в МВД Карелии, полицейские установили личность подозреваемого, а затем и его местонахождение.
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