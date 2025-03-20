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Захарова: мобилизация украинцев войдет в учебники как геноцид народа Украины

Захарова: мобилизация украинцев войдет в учебники как геноцид народа Украины

Спикер МИД России Мария Захарова оценила принудительную мобилизацию на Украине как геноцид.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что то, как сейчас на Украине пополняют ряды ВСУ, войдёт в историю.

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