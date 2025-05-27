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Charlie Hebdo подал иск в суд из-за «пророссийских» карикатур на Зеленского

Charlie Hebdo подал иск в суд из-за «пророссийских» карикатур на Зеленского

Французское сатирическое издание Charlie Hebdo инициировало судебный процесс в связи с распространением в интернете фальшивых обложек, имитирующих стиль журнала и содержащих пророссийские нарративы, направленные против Украины и Владимира Зеленского .

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