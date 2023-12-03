РИА Новости: Омбудсмены РФ и Украины посетят пленных в рамках совместной договоренности

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец в рамках совместной договоренности еще несколько раз посетят военнопленных на Украине и в России по соответствующему план-графику.
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