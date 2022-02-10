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Денис Васильев: «Сейчас акцент идет на прыжках, и умирает образование у судей: что такое правильно исполненные повороты, фигуры?»

Латвийский фигурист Денис Васильев поделился мнением о развитии фигурного катания. – Нет ощущения, что вы проигрываете из-за системы, которая стимулирует сложные прыжки, но не артистизм? – Веселее назвать это аэробикой на льду.

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