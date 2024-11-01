В Челябинске два человека погибли и двое пострадали в столкновении фуры и легковушки

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Ленинском районе Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла в ночь с 31 октября на 1 ноября на пересечении улиц Машиностроителей и Нахимова.