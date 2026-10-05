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Виртуальные подарки для педагогов появились ко Дню учителя в «МЭШ»

Виртуальные подарки для педагогов появились ко Дню учителя в «МЭШ»

Поблагодарить педагога за помощь в учебе, спорте или творчестве теперь можно через «Московскую электронную школу» («МЭШ»).

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