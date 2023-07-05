Царьград ФОТО: POOL/WAGNER GROUP/GLOBALLOOKPRESS Политтехнолог Баширов выдал загадочный намёк о судьбе главы ЧВК "Вагнер".
"Пригожин оказался на стыке": Баширов выдал загадочный намёк
Комментарии
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Александр Лагуткин
Чиновники вместо того, чтобы выехать навстречу колонне и уладить созданную ими ситуацию, сбежали в Москву, отдав преступный приказ авиации бомбить колонну ЧВК. Колонна растянулась на шоссе в плотном потоке гражданских автомобилей. Обстрел неуправляемыми ракетами с вертолетов по движущимся целям, привел бы к большому количеству погибших гражданских лиц. Кому-то это нужно было , чтобы раскрутить ситуацию по самому негативному сценарию. Летчики не могли не выполнить преступный приказ, а вагнеровцы, сбив атакующие вертолеты, по сути предотвратили кровавую мясорубку из гражданских лиц на шоссе.
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13 мин.
Александр Лагуткин
Чиновники вместо того, чтобы выехать навстречу колонне и уладить созданную ими ситуацию, сбежали в Москву, отдав преступный приказ авиации бомбить колонну ЧВК. Колонна растянулась на шоссе в плотном потоке гражданских автомобилей. Обстрел неуправляемыми ракетами с вертолетов по движущимся целям, привел бы к большому количеству погибших гражданских лиц. Кому-то это нужно было , чтобы раскрутить ситуацию по самому негативному сценарию. Летчики не могли не выполнить преступный приказ, а вагнеровцы, сбив атакующие вертолеты, по сути предотвратили кровавую мясорубку из гражданских лиц на шоссе.
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12 мин.
Анфиса Иванова
Ваша правда, - Пригожин поступил не по закону! А с ним по каким законам поступали ?!
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6 мин.
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