Александр Лагуткин Чиновники вместо того, чтобы выехать навстречу колонне и уладить созданную ими ситуацию, сбежали в Москву, отдав преступный приказ авиации бомбить колонну ЧВК. Колонна растянулась на шоссе в плотном потоке гражданских автомобилей. Обстрел неуправляемыми ракетами с вертолетов по движущимся целям, привел бы к большому количеству погибших гражданских лиц. Кому-то это нужно было , чтобы раскрутить ситуацию по самому негативному сценарию. Летчики не могли не выполнить преступный приказ, а вагнеровцы, сбив атакующие вертолеты, по сути предотвратили кровавую мясорубку из гражданских лиц на шоссе.

Александр Лагуткин Чиновники вместо того, чтобы выехать навстречу колонне и уладить созданную ими ситуацию, сбежали в Москву, отдав преступный приказ авиации бомбить колонну ЧВК. Колонна растянулась на шоссе в плотном потоке гражданских автомобилей. Обстрел неуправляемыми ракетами с вертолетов по движущимся целям, привел бы к большому количеству погибших гражданских лиц. Кому-то это нужно было , чтобы раскрутить ситуацию по самому негативному сценарию. Летчики не могли не выполнить преступный приказ, а вагнеровцы, сбив атакующие вертолеты, по сути предотвратили кровавую мясорубку из гражданских лиц на шоссе.