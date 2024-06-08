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Poejka

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Мастера перевоплощения среди знаков Зодиака

Мастера перевоплощения среди знаков Зодиака

Не все люди, родившиеся под этими знаками, проявляют себя, как оборотни! Просто среди определенных представителей Зодиака, как показывает практика, больше лицемеров и двуличных личностей, которые используют эти качества во вред! Как и вампиры, оборотни – это всего лишь мифические существа, но обладающие несколько иными способностями.

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