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«Как так вышло, что лучший бомбардир «Локомотива» защитник? Для меня это до сих пор загадка». Тикнизян о Матче звезд Кубка России

– Как тебе шоу? – Все супер. Сегодня очень много людей пришло посмотреть на нас. Поболеть за кого-то лично.

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