Украинский пропагандист опроверг заявления Зеленского о якобы переломе на фронте Никакого перелома в войне нет, и удары украинских беспилотников .
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Украинский пропагандист опроверг заявления Зеленского о якобы переломе на фронте Никакого перелома в войне нет, и удары украинских беспилотников .
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