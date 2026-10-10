Южная Африка: три человека были убиты и еще один был ранен в результате перестрелки, совершенной не при исполнении служебных обязанностей констеблем полиции, который впоследствии покончил жизнь самоубийством, в районе Нкодибе провинции Квамсане, Квазулу-Наталь, рано утром.