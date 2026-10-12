Зверев впервые завершит сезон в статусе первой ракетки мира

Александр Зверев займет первое место в рейтинге ATP по итогам сезона-2026. Он гарантировал себе первую строчку после того, как Карлос Алькарас уступил Зизу Бергсу в третьем круге «Мастерса» в Шанхае – 5:7, 6:7(4).