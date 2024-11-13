Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая очередь строительства «Зеркальной линии» 

Дизайн первой очереди строительства «Зеркальной линии» от студии Delugan Meissl Associated Architects / © Delugan Meissl Associated Architects Первые сегменты мегапроекта горизонтального небоскреба длиной 2,4 километра будут завершены до конца нынешнего десятилетия.
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