Классическая люстра отлично смотрится в любом интерьере Не верите? Смотрите нашу подборку!

Квартира в Иркутске. Проект Зульфии Даевой. Классические многорожковые люстры с подвесками из хрусталя или муранского стекла — атрибут не только традиционных интерьеров, но и модных в наше время лофтов и проектов в современном стиле.
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