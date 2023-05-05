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Эти знаменитости покажут вам, как кардинально брекеты меняют улыбку

Эти знаменитости покажут вам, как кардинально брекеты меняют улыбку

При знакомстве и общении с человеком люди в первую очередь обращают внимание на глаза и улыбку, и если глаза нам едва ли удастся исправить, разве что изменить их цвет, надев линзы, то улыбку, а точнее, зубы мы можем исправить, установив брекеты.

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