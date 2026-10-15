Китай привержен совместной работе с другими экономиками АТЭС ради поддержки многосторонности, углубления координации макроэкономической политики, обеспечения стабильности и бесперебойного функционирования региональных промышленных цепочек и цепочек поставок, а также коллективного продвижения долгосрочного устойчивого роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.