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Закон, порядок, государство

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На одной из площадок базирования армейской авиации служба ГСМ выполняет обеспечение боевой техники

На одной из площадок базирования армейской авиации служба ГСМ выполняет обеспечение боевой техники

В полевых условиях военнослужащие на базе современного образца универсальной передвижной лаборатории горючего быстро проверяют авиационное топливо на соответствие заявленному качеству.

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