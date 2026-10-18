Непредоставление Украине разведданных может быть ситуативным ходом США, чтобы заставить президента Владимира Зеленского пойти на те или иные шаги.
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