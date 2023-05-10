Как осуществляется в настоящее время ремонт квартир в Москве? Каков перечень работ производится, кем выполняется? Перечень работ по ремонту квартир может варьироваться в зависимости от конкретной квартиры, ее состояния и требуемых изменений.
Как осуществляется в настоящее время ремонт квартир в Москве? Каков перечень работ производится, кем выполняется? Перечень работ по ремонту квартир может варьироваться в зависимости от конкретной квартиры, ее состояния и требуемых изменений.
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