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Анонс хоррор-игры Infestation: Origins

Анонс хоррор-игры Infestation: Origins

Анонсирована игра «Infestation: Origins» от студии «Nightmare Forge Games». Это их дебютный проект.Игра является ужастиком от первого лица, в котором предстоит столкнуться с ужасным монстром в виде старого черно-белого мышонка Микки и другими известными персонажами.

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