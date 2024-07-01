В начале недели в Новосибирске ожидаются грозы и жара

Новосибирск готовится к непогоде: ожидаются грозы и аномальная жара. По прогнозам Западно-Сибирского управления гидрометеорологической службы (УГМС), в понедельник, 1 июля, в городе можно ожидать кратковременных дождей, грозы и даже града.
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