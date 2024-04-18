Посольство КНР в Вашингтоне: США распространяют дезинформацию о китайской военной помощи России

Обвинения стали поводом для введения санкций против китайских компаний Дезинформацией назвал сообщения властей США о военной помощи, которую КНР оказывает России, пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
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