Итоги седьмого созыва: от новых мер поддержки до решения кадровых проблем в здравоохранении

Седьмой созыв стал знаковым по количеству принятых мер социальной поддержки северян, решений, направленных на улучшение кадровой ситуации в здравохранении.
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