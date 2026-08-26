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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бойкова и Козловский заявлены на турнир John Nicks Pairs International в США. Он пройдет 11-12 сентября

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявлены на турнир John Nicks Pairs International в США.

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