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Спор более чем на 20 миллионов рублей из-за ремонта мемориала "Защитникам неба Отечества" в Туле дошел до Верховного суда

Спор более чем на 20 миллионов рублей из-за ремонта мемориала "Защитникам неба Отечества" в Туле дошел до Верховного суда

Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу ГУ администрации Тулы по Зареченскому округу на редение Арбитражного суда, согласно которому в пользу ООО &quot;СКС&quot; должно быть взыскано более 20 миллионов рублей за ремонт мемориала &quot;Защитникам неба Отечества&quot;.

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