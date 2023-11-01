Спор более чем на 20 миллионов рублей из-за ремонта мемориала "Защитникам неба Отечества" в Туле дошел до Верховного суда

Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу ГУ администрации Тулы по Зареченскому округу на редение Арбитражного суда, согласно которому в пользу ООО "СКС" должно быть взыскано более 20 миллионов рублей за ремонт мемориала "Защитникам неба Отечества".
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