Спор более чем на 20 миллионов рублей из-за ремонта мемориала "Защитникам неба Отечества" в Туле дошел до Верховного суда

Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу ГУ администрации Тулы по Зареченскому округу на редение Арбитражного суда, согласно которому в пользу ООО "СКС" должно быть взыскано более 20 миллионов рублей за ремонт мемориала "Защитникам неба Отечества".