Мы наблюдаем массовое бегство, по иному и не скажешь, спортсменов, политиков, бизнесменов, артистов, учёных и просто молодых людей-очевидно детей ждунов, не успевших выехать или по иным соображениям пока остающихся в России.
Исход.. Россию покидают завербованные агенты ЦРУ и Моссад
Комментарии
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ТА
Татьяна Антонова
беСпринципность, беСчинствовать, беСчувственные -автор, учи РУССКИЙ язык!!!
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12 час.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
Куда бы эти... не сбежали, лишь бы ИХ НАЗАД НЕ ПУСКАЛИ, ДАЖЕ ТИПА В ГОСТИ К РОДСТВЕННИКАМ. Ну и само собой лишить гражданства, хоть оно и по рождению.
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12 час.
ТБ
Татьяна Бут
Надеюсь, мы до этих событий не доживем и они то же.
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10 час.
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