Мнение русских о мигрантах повернули на 180 градусов: Во что теперь предлагают поверить гражданам?

MK Mihail Khanin Вполне законный вопрос: а кто проводил этот опрос? Надо разобраться с этим ВЦОМом. Кто во главе? Какие у них дворцы и счета в банках? Кто им дает указания фальсифицировать цифры? А, если якобы они проводили опрос по телефону, то могли вообще ничего не проводить. Взять телефоны из справочника, заполнить таблицы, и преподнести любые цифры.

Ольга Каширина А почему бы не провести честный опрос? .или вы хотите, чтобы мигранты стали хозяевами нашей жизни со всеми вытекающими из этого последствиями? сделайте телефонный опрос и по стационарным телефонам и по мобильным.