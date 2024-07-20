Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мнение русских о мигрантах повернули на 180 градусов: Во что теперь предлагают поверить гражданам?

Мнение русских о мигрантах повернули на 180 градусов: Во что теперь предлагают поверить гражданам?

(по роду своей работы охранником приходится часто общаться с людьми на тему мигрантов в России, и надо сказать что более чем 90% людей настроены против присутствия мигрантов из Средней Азии и Закавказья в России) ================================================== Мнение русских о мигрантах повернули на 180 градусов.

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Комментарии
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MK
Mihail Khanin
Вполне законный вопрос: а кто проводил этот опрос? Надо разобраться с этим ВЦОМом. Кто во главе? Какие у них дворцы и счета в банках? Кто им дает указания фальсифицировать цифры? А, если якобы они проводили опрос по телефону, то могли вообще ничего не проводить. Взять телефоны из справочника, заполнить таблицы, и преподнести любые цифры.
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8 час.
Ольга Каширина
А почему бы не провести  честный  опрос?  .или   вы хотите, чтобы  мигранты  стали хозяевами нашей  жизни со всеми вытекающими из этого последствиями?  сделайте телефонный опрос  и по стационарным телефонам и по мобильным.
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4 час.
Так будет
нужна срочно расстрельная статья!!! вциом - это диверсант в масштабе всей страны, лепит такую заказуху и думают, что все прокатит. При этой власти возможно, Придет другая власть, всех диверсантов от чиновников до бизнесменов заинтересованных в притоке мастурбеков расстреляют...вместе с мастурбеками. Как они все заебали весь народ России, уроды.
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4 час.

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