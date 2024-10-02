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Воронежские новости

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Владелец воронежского таксопарка опроверг слухи о «взлете» цен на такси

Владелец воронежского таксопарка опроверг слухи о «взлете» цен на такси

Многие из нас пользуются услугами такси, но о внутренней стороне этого бизнеса известно мало. «Воронежские новости» поговорили с владельцем таксопарка «ВАТТ» Сергеем Ряжских о его работе, начало которой пришлось как раз на нулевые, о водителях, дефиците кадров и последних изменениях на рынке такси.

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