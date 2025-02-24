В третью годовщину в ООН голосовали по резолюции с очередным осуждением. Тут и писать бы не было смысла, но произошло интересное – Штаты проголосовали против неё Кстати, против были ещё Израиль и Венгрия, а вот Китай, Бразилия, ЮАР и Сербия – воздержались.
Что Путин сделает с Трампом? Съест на обед, резолюция ООО - первый шаг
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Эту придурошную организацию разогнать надо.Россия имеет полнейшее право иметь свои интересы!
Ответить
13 час.
Владимир Алтайцев
Бойтесь данайцев, дары приносящих". Гомер век примерно 10-й до новой эры. хвалебщикам Трампа ни о чём не говорит?
Ответить
13 час.
ИР
Ирина Рукина
Каков генеральный секретарь, такая и ООН. Он амебообразное существо, и ООН такое же. Организация, не имеющая авторитета... 🤷
Ответить
50 мин.
Свежие комментарии