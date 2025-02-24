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Что Путин сделает с Трампом? Съест на обед, резолюция ООО - первый шаг

Что Путин сделает с Трампом? Съест на обед, резолюция ООО - первый шаг

В третью годовщину в ООН голосовали по резолюции с очередным осуждением. Тут и писать бы не было смысла, но произошло интересное – Штаты проголосовали против неё Кстати, против были ещё Израиль и Венгрия, а вот Китай, Бразилия, ЮАР и Сербия – воздержались.

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Комментарии
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Eduard
Эту придурошную организацию разогнать надо.Россия имеет полнейшее право иметь свои интересы!
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13 час.
Владимир Алтайцев
Бойтесь  данайцев, дары  приносящих&quot;. Гомер  век  примерно  10-й  до новой  эры. хвалебщикам Трампа  ни о  чём  не говорит?
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13 час.
ИР
Ирина Рукина
Каков генеральный секретарь, такая и ООН. Он амебообразное существо, и ООН такое же. Организация, не имеющая авторитета... 🤷
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50 мин.
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