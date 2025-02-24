Что Путин сделает с Трампом? Съест на обед, резолюция ООО - первый шаг

В третью годовщину в ООН голосовали по резолюции с очередным осуждением. Тут и писать бы не было смысла, но произошло интересное – Штаты проголосовали против неё Кстати, против были ещё Израиль и Венгрия, а вот Китай, Бразилия, ЮАР и Сербия – воздержались.