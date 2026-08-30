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Мировое обозрение

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В Киеве в шестой раз за день объявили воздушную тревогу

В Киеве в шестой раз за день объявили воздушную тревогу

Киев шестой раз за день вернулся к жизни под вой сирен — воздушная тревога, объявленная накануне вечером, стала не просто формальностью, а маркером новой реальности, в которой украинская столица существует уже не первый месяц.

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