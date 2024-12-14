Голодный вор продолжает терроризировать торговлю калужского Обнинска

Не успело распространиться в соцсетях видео с камер «Ашана» в Обнинске, куда ночью залез молодой парень и украл несколько коробок конфет, как человек, похожий на того же «героя», отличился новым «подвигом»Не успело распространиться в соцсетях видео с камер "Ашана" в Обнинске, куда ночью залез молодой парень и украл несколько коробок конфет, как человек, похожий на того же "героя", отличился новым "подвигом".