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Калужские новости

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Голодный вор продолжает терроризировать торговлю калужского Обнинска

Голодный вор продолжает терроризировать торговлю калужского Обнинска

Не успело распространиться в соцсетях видео с камер «Ашана» в Обнинске, куда ночью залез молодой парень и украл несколько коробок конфет, как человек, похожий на того же «героя», отличился новым «подвигом»Не успело распространиться в соцсетях видео с камер "Ашана" в Обнинске, куда ночью залез молодой парень и украл несколько коробок конфет, как человек, похожий на того же "героя", отличился новым "подвигом".

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