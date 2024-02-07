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Швеция завершила расследование диверсии на «Северном потоке»

Шведские власти завершили предварительное расследование взрывов на «Северном потоке», но обнаружили, что у них нет юрисдикции для продолжения, поскольку инцидент произошел в международных водах и в нем не участвовали граждане Швеции.

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