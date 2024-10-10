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Кузьменко против «Ванкувера»: передача, 2 броска и «плюс 1» за 15:22

Нападающий «Калгари» сделал передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (6:5 ОТ). Андрей Кузьменко провел на льду 15:22 (полезность «плюс 1») и отметился 2 бросками.

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