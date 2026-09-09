Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин отметил схожесть позиций РФ и Вьетнама по международным вопросам

Путин отметил схожесть позиций РФ и Вьетнама по международным вопросам

Обсуждение актуальной глобальной и региональной повестки подтвердило, что позиции Москвы и Ханоя во многом совпадают или очень близки.

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