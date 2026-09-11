Казанда БДБ илләренең Пенитенциар хезмәтләре җитәкчеләре советы утырышы башланды

Казан ратушасында БДБ илләре Пенитенциар хезмәтләре җитәкчеләре советының XI утырышы башланды. Чарада Әрмәнстан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Үзбәкстанның министрлыклары һәм ведомстволары җитәкчеләре катнаша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым