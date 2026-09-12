Спасатели МГПСС подняли из Большого Садового пруда в Москве тонущего мужчину

Купавшийся в Большом Садовом пруду на севере Москвы мужчина ушел под воду из-за судороги. Спасатели подняли его на поверхность и передали медикам, сообщила пресс-служба Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
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