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Спасатели МГПСС подняли из Большого Садового пруда в Москве тонущего мужчину

Спасатели МГПСС подняли из Большого Садового пруда в Москве тонущего мужчину

Купавшийся в Большом Садовом пруду на севере Москвы мужчина ушел под воду из-за судороги. Спасатели подняли его на поверхность и передали медикам, сообщила пресс-служба Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

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